ウクライナのニキフォロフ大統領報道官はフェイスブックで、同国は停戦と和平について交渉する用意があったし、今もあると表明した。

同氏は「ロシア大統領からの提案にわれわれは同意した」と指摘。「ここ数時間、双方は交渉プロセスに向けた場所と時間について協議している」と明らかにした。

ウクライナが交渉拒否とロシア主張、EUはプーチン氏の資産凍結へ

