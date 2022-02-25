ドイツの昨年10－12月ＧＤＰ、0.3％減－仏２月インフレ率は過去最高

ドイツ連邦統計局が25日発表した昨年10－12月（第４四半期）の国内総生産（ＧＤＰ）は前期比0.3％減となり、 速報値の0.7％減から上方修正された。

ただ、ドイツ連邦銀行（中央銀行）は新型コロナウイルス禍の影響もあり、独経済は今年１－３月（第１四半期）もマイナス成長になると予想している。

ドイツに次ぐユーロ圏２位の経済大国、フランスが同日発表した２月のインフレ率は市場予想を上回った。

仏国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ）によれば、２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比4.1％上昇し、この統計が始まった1997年以後で最も大きな伸びとなった。エコノミスト予想は3.7％上昇だった。

原題： German Economy Shrank Less Than Initially Reported at Year End、 French Inflation Tops Estimates as Energy Prices Soar（抜粋）