ドイツの昨年10－12月ＧＤＰ、0.3％減－仏２月インフレ率は過去最高

ドイツの昨年10－12月ＧＤＰ、0.3％減－仏２月インフレ率は過去最高Jana Randow
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ドイツＧＤＰ、速報値の前期比0.7％減から上方修正
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２月のフランスＣＰＩは前年同月比4.1％上昇－予想3.7％上昇
ドイツ連邦統計局が25日発表した昨年10－12月（第４四半期）の国内総生産（ＧＤＰ）は前期比0.3％減となり、速報値の0.7％減から上方修正された。
ただ、ドイツ連邦銀行（中央銀行）は新型コロナウイルス禍の影響もあり、独経済は今年１－３月（第１四半期）もマイナス成長になると予想している。
ドイツに次ぐユーロ圏２位の経済大国、フランスが同日発表した２月のインフレ率は市場予想を上回った。
仏国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ）によれば、２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年同月比4.1％上昇し、この統計が始まった1997年以後で最も大きな伸びとなった。エコノミスト予想は3.7％上昇だった。
原題：German Economy Shrank Less Than Initially Reported at Year End、French Inflation Tops Estimates as Energy Prices Soar（抜粋）