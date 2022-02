先週の米新規失業保険申請件数は前週比1万7000件減少し、23万2000件となった。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は23万5000件だった。前週は24万9000件(速報値24万8000件)に修正された。

統計の詳細は表をご覧ください。

