24日のクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で、ロシア国債のデフォルト(債務不履行)に備える保証コストが2009年以来初めて750ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)を上回った。

ロンドン時間午前9時57分(日本時間午後6時57分)時点では764bp。

原題:Russian CDS Premium Soars Above 750 for First Time Since 2009 (抜粋)