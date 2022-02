ロシア軍はウクライナ北部の4地域から侵入したとウクライナ国家国境庁がフェイスブックで明らかにした。

ロシア軍が国境を越える前に砲撃があり、スームイとチェルニーヒウ、ルガンスク、ハルキウの国境が侵犯されたという。

同庁によれば、より多くのロシア軍部隊がハルキウとルガンスクに向かっている。

原題:Ukraine Says Russian Army Crossed State Border in Four Regions(抜粋)