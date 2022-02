中国、ウクライナ巡り自制促す－米国がエスカレートさせたと主張

中国外務省の華春瑩報道官は北京で24日開いた定例記者会見で、中国はウクライナ国内で全ての当事者が自制することを望んでいると述べた。

華報道官は中国とロシアの関係を米国は注意深く読み取るべきで、和平への扉を安易に閉ざすべきではないとも指摘した。

華報道官はウクライナを巡る緊張を米国が最近エスカレートさせていると主張、中国は戦争をあおるあらゆる行動に反対すると語った。中国は状況を注視しているという。

在ウクライナ中国大使館は同日の 声明で、ウクライナでは一部の都市で爆発が起き、軍事行動が始まり、状況が急激に悪化したと説明した。

中国のソーシャルメディア、微信(ウィーチャット)に掲載された声明によれば、同大使館はウクライナ国内の中国国民・企業に対し各都市での混乱を避けるため、屋内にとどまり、関連組織や関係者と連絡を取り続けるよう促した。

