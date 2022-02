バイデン米大統領はウクライナのゼレンスキー大統領との電話会談を受けた24日の 声明で、他の主要7カ国(G7)首脳と同日会談する予定に言及した上で、「米国と同盟国、パートナー諸国がロシアに厳しい制裁を科す」方針を表明した。

バイデン大統領は声明で、ロシアに対する「国際的な非難を結集させるために講じている措置」についてゼレンスキー大統領に説明したことを明らかにした。

また、ゼレンスキー大統領からは、「ロシアのプーチン大統領による目に余る侵略を世界の指導者が明確に非難し、ウクライナの人々を支持するよう要請を受けた」としている。

原題:

Biden Says Will Be Imposing ‘Severe Sanctions on Russia’(抜粋)

( バイデン大統領の声明の詳細を追加して更新します。 )