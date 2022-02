韓国中銀、政策金利1.25％に維持－今年のインフレ予測引き上げ

韓国銀行(中央銀行)は24日の金融通貨委員会で、政策金利である7日物レポ金利を1.25%に据え置くことを決定した。インフレ動向を注視しつつも、総裁交代を前に政策正常化をいったん棚上げする。

ブルームバーグが調査したエコノミスト17人中全員が金利据え置きを予想していた。今回の会合は李柱烈総裁の退任前最後の会合となる。

インフレ抑制が次期総裁の最初の課題となる見通しだ。

韓国中銀は2022年の消費者物価指数(CPI)上昇率予測を3.1%と、従来の2%から上方修正。23年についても1.7%から2%に引き上げた。国内総生産(GDP)成長率見通しは22年が3%、23年は2.5%にいずれも据え置いた。

同中銀はインフレ率が相当の期間、3%を大きく上回るとの見通しを明らかにした。また、金融政策の緩和の程度を適切に調整していく方針も示した。

