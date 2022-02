プーチン大統領に親ロ派が支援要請、ウクライナ撃退で－報道 (訂正)

ロシア政府が独立を承認したウクライナ東部の親ロシア分離派「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和国」の指導者らが、ウクライナ軍撃退のための支援をプーチン大統領に求めたとロシアのペスコフ大統領報道官が明らかにした。ロシア軍の部隊派遣に道を開く可能性がある。

タス通信とインタファクス通信(IFX)が伝えたペスコフ報道官からの情報によれば、23日に届いた書簡は、ウクライナ軍による親ロ地域への「攻撃」が激しさを増す状況に言及する内容という。

ウクライナ政府は、東部の親ロシア派支配地域を武力で奪還する計画はないと繰り返し表明しているが、政府軍と武装勢力双方による停戦合意違反が最近多発している。親ロ分離派が言及した攻撃が具体的にどのようなものを指すかは明らかでない。

Flashpoint Tensions between Ukraine and Russia rise over separatist-controlled areas Sources: Natural Earth; European Commission

原題: Separatists Ask Putin for Help Repelling Ukraine, Kremlin Says、Kremlin Says Separatists Ask Putin to Help Repel Ukraine: IFX(抜粋)