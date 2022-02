欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのデコス・スペイン銀行(中銀)総裁は、金融政策を正常化するとしても段階的に進めるべきで、純資産購入が終了した後でなければならないと語った。

インフレ率が中期で持続的に2%を上回り続けるリスクはないとしつつ、当初想定されたよりも早く利上げの条件が満たされる可能性も排除できないと述べた。

著しい不透明性に鑑み、ECBは柔軟な姿勢で、全ての選択肢にオープンである必要があるとの認識も示した。

ECBビルロワドガロー氏、柔軟性を強調-ウクライナ危機の深刻化で

原題:

Any ECB Monetary Policy Normalization Should Be Gradual: De Cos(抜粋)