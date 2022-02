ウクライナのフョードロフ・デジタル転換相は、複数の政府と銀行のウェブサイトが「DDoS(分散型サービス妨害)攻撃」を受け、機能を停止したと明らかにした。

原題:

Ukraine Says Govt Websites, Banks Have Come Under DDoS Attack(抜粋)