ベイリー英中銀総裁、賃上げ抑制発言は銀行ボーナスにも当てはまる

イングランド銀行(英中央銀行)のベイリー総裁は、インフレ抑制のために賃上げ要求を控える必要があるとの最近の発言内容は、バンカーのボーナスにも当てはまると述べた。この 発言は、労働組合や議員などから批判を招いていた。

ベイリー総裁は23日の議会証言で、「銀行の賃金水準を設定してはいないが、同じことが言える」と述べ、「外部から非常に大型の衝撃が迫っている今の経済的状況をよく考えてもらいたい」と続けた。

同総裁は「賃上げを受けるなと言っているのではない。私が本当に懸念するのは、今の状況では交渉力の最も弱い人たちが敗れてしまうことだ」と説明。さらに、企業は値上げにおいて自制を示すべきだとの考えも示した。

量的引き締め(QT)の一部としてのイングランド銀の資産売却については、「正常な市場環境」の下で行うと述べ、市場で混乱が生じている時には見送る可能性を示唆した。

同総裁によれば、イングランド銀は政策金利が1%に達したら資産売却を検討するが、混乱を最小限に抑えるために売却方針や内容を前もって明らかにする意向だ。

またイングランド銀が保有資産を全て売却するとの考えは「正しくない」とした上で、当局者は資産の最適な均衡水準を測りかねているとも指摘した。

対ロシア制裁については「非常に重要だ。厳格な適用が絶対に欠かせない」との認識を示し、ロシアに対する英国の銀行システムのエクスポージャーは非常に低いとして、「システミックリスクは想定していない」と述べた。

(抜粋)