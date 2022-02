欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、オーストリア中央銀行のホルツマン総裁は、ECBが年内2回の利上げに関する決定を行うべきだとの見解を明らかにした。スイス紙ノイエ・チュルヒャー・ツァイトゥング(NZZ)とのインタビューで語った。

ホルツマン総裁は、資産購入が終了する前の夏に最初の利上げ、年末に2回目の利上げに関する決定が必要だと主張。マイナス金利の時代を抜け出すことが、人々と市場にとって「強いシグナル」になるだろうと述べた。

ホルツマン氏は1.5%を中立金利と認識し、2024年に実際に実現する可能性があると指摘した。

