ＮＺ中銀0.25ポイント利上げ、１％－債券保有の段階的縮小開始へ

ニュージーランド(NZ)準備銀行(中央銀行)は23日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート(OCR)を0.75%から0.25ポイント引き上げ、1%とすることを決定した。

NZ中銀の金融政策委員会(MPC)メンバーらは、債券保有の段階的な縮小を開始することでも一致した。

同時に公表された最新予測では、OCRが2023年初めにかけ今後1年で少なくとも2.5%に引き上げられ、同年末に3.25%前後でピークに達するとの見通しが示された。

ブルームバーグが調査したエコノミストの大部分が0.25ポイントの利上げを予想していた。

