ブリンケン米国務長官は22日、今週予定していたロシアのラブロフ外相との会談を行わないことを明らかにした。

ブリンケン国務長官は記者会見で、米政府は今やロシアがウクライナへの「侵攻」を開始したと考えており、外相会談を進めることは意味がないと述べた。

ロシア政府はウクライナ侵攻の計画を引き続き否定している。

原題:Blinken Says Meeting With Russia’s Lavrov Is Canceled(抜粋)