中国人民銀、上海の銀行に不動産融資の加速促す－関係者

中国人民銀行(中央銀行)の上海部門は市中銀行に不動産融資を加速させるよう促した。事情に詳しい関係者が明らかにした。住宅市場の減速に歯止めをかけようとする当局の取り組みが大都市の一部にも広がっていることを示す新たな兆しだ。

人民銀は今月に入り、住宅ローンと不動産開発会社向け融資の両方を今後数カ月にわたり確実に増やすよう市中銀行を指導した。非公開情報だとして関係者が匿名を条件に語った。この指導はこれまで報じられていなかった。

住宅ローンの伸びが他の融資と比べ小さくなってはならないとされたという。

人民銀の上海部門にコメントを求めたが、返答はなかった。

中国国営メディアによれば、広東省の省都、広州では大半の主要行が一部の住宅ローン金利を引き下げた。

南方日報は21日、中国4大銀行を含む少なくとも7行が広州で住宅ローン金利を20ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)引き下げたと報じた。上海証券報も22日、主要な国有銀行6行が広州で一次取得者向けの住宅ローン金利を引き下げたと伝えた。

原題: PBOC Urges Shanghai Banks to Boost Mortgages, Developer Loans、Guangzhou Becomes First Top-Tier China City to Cut Mortgage Rate(抜粋)