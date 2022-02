Ｓ＆Ｐ500種は６％超急落も､ウクライナ危機本格化なら－ゴールドマン

ウクライナ情勢が本格的な危機に発展する場合、S&P500種株価指数に6.2%程度の急落の余地があると米ゴールドマン・サックスのストラテジスト、ドミニク・ウィルソン氏らが分析した。

ストラテジストらは、緊張が段階的に緩和されるケースでは逆に5.6%の上昇余地があるとみており、ナスダック総合指数についてはそれぞれのシナリオの下で、9.6%の下落余地、8.6%の上昇余地を想定している。

ロシア軍部隊が国境近くに集結するウクライナ情勢の最近のエスカレートに伴い、ゴールドマンは18日の終値をベースに9%のリスクプレミアムを見込む。リスクがさらに急激に高まり、懲罰的な制裁を伴う全面的な衝突のシナリオに移行する場合は、プレミアム増大の可能性が高いという。

