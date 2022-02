バイデン米政権は、ロシアがウクライナに侵攻した場合に備え、ロシアの主要銀行向けの取引処理を米金融機関に禁止することを含めて、初期の包括的制裁を準備している。事情に詳しい関係者3人からの情報を引用し、ロイター通信が 伝えた。

ロイターによれば、ロシアの特定の企業や個人を米国人との取引制限や米資産凍結の対象とする財務省特定国籍業者(SDN)リストへの掲載も想定している。

ロイターに関係者が語ったところでは、制裁パッケージは土壇場まで変わる可能性があり、誰が制裁の対象になるかは現段階で不明という。

ホワイトハウスと財務省は、ロイター通信の取材に対しコメントを控えている。

