バークシャーはアクティビジョン買収知らず、株取得前－バフェット氏

米保険・投資会社 バークシャー・ハサウェイは、昨年に アクティビジョン・ブリザード株を取得する前、 マイクロソフトがアクティビジョンを買収する計画を知らなかったと、バークシャーを率いる資産家ウォーレン・バフェット氏が指摘した。

バークシャー、アクティビジョン株取得ーマイクロソフトの買収発表前

バフェット氏はアクティビジョン株取得について、 バークシャーの２人の運用担当者テッド・ウェシュラー氏とトッド・コームズ氏のうち１人が「私から独立して」行ったと説明。同氏のコメントについては米紙ニューヨーク・ポストが先に伝えていた。

ウォーレン・バフェット氏（2019年５月） Photographer: Houston Cofield/Bloomberg

バークシャーの最高経営責任者（ＣＥＯ）であるバフェット氏は、マイクロソフトの共同創業者で元ＣＥＯのビル・ゲイツ氏と長年の友人であり、ゲイツ氏はバークシャーの取締役を務めたこともある。

今週の規制当局への届け出によると、 バークシャーは昨年末時点でアクティビジョン株約1470万株を保有。同社株取得は、今年１月半ばのマイクロソフトによるアクティビジョン買収の発表前に行われていた。

原題：

Buffett Says Berkshire Had No Advance Word of Activision Deal（抜粋）