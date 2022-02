18日午前のアジア市場取引時間帯にブリンケン米国務長官がロシアのラブロフ外相と会談すると報じられたのを受け、米ナスダック100先物3月限は日本時間同10時54分時点で0.9%高となった。

このほか、ダウ工業株30種平均先物は0.5%高、S&P500種株価指数先物は0.7%高となった。MSCIアジア太平洋指数は0.4%安と、早い時点の0.9%から下げ幅を縮めた。

米国、来週のロシア外相との会談を受け入れ-国務省報道官

原題:

U.S. Stock Index Futures Rise on Optimism Over Talks With Russia(抜粋)