米国務省のプライス報道官は17日の声明で、米国がロシアのラブロフ外相とブリンケン米国務長官の会談日程を受け入れたことを明らかにした。同長官が提案した来週の欧州での外相会談について、ロシア側が同週後半での開催を提示したと説明した。ただしロシアがウクライナ侵攻を行わないことが前提条件になると同報道官は述べた。

同報道官は「ロシアが近く侵攻した場合、ロシアが外交に真剣でないことが明らかになる」と指摘した。

U.S. Accepts Date for Talks With Russia’s Lavrov Next Week(抜粋)

( 週後半の開催はロシア側からの提案に訂正します )