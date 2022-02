米国株が大幅下落、国債や円は上昇－質への逃避で

1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

17日の米株式相場は大幅安。金融政策見通しへの懸念と地政学的リスク警戒が重なって世界株安となり、債券など安全資産への逃避が加速した。

米国株は大幅安、S&P500銘柄の8割余りが下落

米国債は中期債中心に上昇、10年債利回りが2%を下回る

円とスイス・フラン高い、ウクライナ情勢意識しリスク回避

NY原油は上昇一服、先物カーブはタイトな市場を示唆

NY金は1900ドル突破、米国がロシアのウクライナ侵攻警告

S&P500種株価指数構成銘柄の85%近くが下落し、ナスダック100指数は3%安となった。半導体メーカーのエヌビディアは最新の 業績見通しで投資家に強い印象を与えることができず、株価が急落。電気自動車(EV)大手テスラは、米消費者情報専門誌「コンシューマー・リポート」の自動車ブランド信頼性ランキングで 下位に低迷したのが嫌気されて下落した。

S&P500種は前日比2.1%安の4380.26。ダウ工業株30種平均は622.24ドル(1.8%)下落し34312.03ドル。ナスダック総合指数は2.9%低下。

米国はロシアによるウクライナ侵攻について 警告を強めた。ロシアが「偽旗作戦を進めている」可能性があるとバイデン米大統領が述べたほか、「ロシアの侵攻が目前に迫っているという証左を得ている」と米国のトーマスグリーンフィールド国連大使は語った。一方のロシアは、ウクライナ侵攻の事実はなく、計画もないと言明した。

インディペンデント・アドバイザー・アライアンスの最高投資責任者(CIO)、クリス・ザカレリ氏は、「ウクライナ情勢を見守る相場が続き、緊張緩和でリスクオン、緊迫化でリスクオフというパターンを繰り返している」と指摘した。

金融政策関連では米セントルイス連銀のブラード総裁が、インフレを抑制するには政策金利が中立金利を超える水準に上昇する必要があるかもしれないと 指摘。7月1日までに政策金利を合計1ポイント引き上げるべきだとの 見方を繰り返した。総裁自身が考える中立金利については約2%との見解を示した。

米国債は中期債中心に値上がり。ニューヨーク時間午後4時1分現在では10年債利回りが8ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下して1.96%と、2%を下回った。

外国為替市場では円とスイス・フランが上昇。ウクライナ情勢の緊迫化で逃避先資産が買われた。ドルはこれら逃避先通貨に対し下げる一方、スウェーデン・クローナに対しては値上がりした。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は前日と変わらず。ニューヨーク時間午後4時1分現在、ドルは対円で0.5%安の1ドル=114円93銭。一時は0.6%下げて114円85銭となった。ユーロは対ドルで0.1%安の1ユーロ=1.1359ドル。

ニューヨーク原油先物相場は反落。ただ、ボラティリティーの高い状況が続く中、先物カーブでは相場がかつてないほど強い局面にあることが引き続き示唆されている。

イラン産原油の市場復帰の可能性やウクライナ情勢など地政学的リスクを背景に、今週は価格変動が大きい状況が続いている。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物3月限は、前日比1.90ドル(2%)安の1バレル=91.76ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント4月限は1.84ドル安の92.97ドルで終えた。

ニューヨーク金相場は大幅続伸。バイデン大統領がロシアのウクライナ侵攻が起きる可能性は「極めて高い」と述べたことを受けて、昨年6月以来初めて1バレル=1900ドルを上回った。

独ヘレウス・メタルハンデルスのトレーダー、アレキサンダー・ザンフ氏は「ウクライナ情勢を巡る市場の不安は続いており、投資家は安全な逃避先を求めている」と指摘。「伝統的に有事の際に買われる金属である金はこの恩恵を受けている」と述べた。

スポット価格はニューヨーク時間午後2時58分までに、前日比1.6%高の1オンス=1900.02ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は、1.6%高の1902ドルちょうどで終了した。

