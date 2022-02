先週の米新規失業保険申請件数は前週比2万3000件増の24万8000件となった。ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は21万8000件だった。前週は22万5000件(速報値22万3000件)に修正された。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:U.S. Jobless Claims Rise Unexpectedly for First Time in a Month(抜粋)