スタンダードチャータード、860億円の自社株買いへ－22年見通し楽観

英銀 スタンダードチャータードは17日、７億5000万ドル（約860億円）規模の自社株買い計画を発表した。金利上昇を受け利益の伸びが今年戻ると見込んでいる。

同行の発表資料によれば、2021年の調整後税引き前利益は55％増の39億ドル。自行がまとめた予想の43億ドルには届かなかったが、今後については主要中央銀行が利上げを進めているとして楽観的な見通しを示した。

新型コロナウイルスまん延に伴う株主還元制限が昨年終わったため、他行に続き同行も株主への利益還元を強化する。21年の最終配当は１株当たり９セント（総額２億7700万ドル相当）を提案した。

原題： StanChart Plans $750 Million Buyback as Optimism Grows (1)、StanChart Plans $750m Buyback, Proposes 9 Cents/Share Dividend（抜粋）