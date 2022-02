人民元の国際決済シェア、１月は3.2％と過去最高－ＳＷＩＦＴ

中国人民元の国際決済通貨としてのシェアが1月に上昇し、過去最高を更新した。世界約200カ国・地域の金融機関1万1000社余りからの越境決済を扱う国際銀行間通信協会(SWIFT)のデータが示した。

同データによると、人民元の決済シェアは1月に3.2%。これまでの最高は事実上の元切り下げがあった2015年に記録していた。

国際的なファンドが中国の国債保有を増やし、保有割合も過去最高を更新しているほか、ロシアのガスプロムネフチが中国国内の空港で行うロシア機への給油でドルではなく人民元を受け入れると決定する中で、元の決済シェアはこの3カ月で大きく上昇している。

Renminbi Internationalization Yuan's share of world payments hits record high in January Source: SWIFT RMB tracker

一方、米ドルのシェアは39.92%と、昨年12月の40.51%から低下したものの首位。2位はユーロで36.56%だった。

順位 通貨 22年1月 21年12月 21年11月 1 米ドル 39.92% 40.51% 39.16% 2 ユーロ 36.56% 36.65% 37.66% 3 ポンド 6.30% 5.89% 6.72% 4 人民元 3.20% 2.70% 2.14% 5 円 2.79% 2.58% 2.58%

原題: Yuan’s Global Popularity Keeps Rising With Usage at Record High、Share of Global Payments Made in Yuan Reach All-Time High(抜粋)