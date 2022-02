ＥＣＢ利上げ「政策ミス」か、来年物価２％割れへ－過去の失策も教訓

欧州中央銀行 (ECB)は今年利上げに動くが、インフレ率が2%の物価目標を下回るタイミングで、引き締め効果が表れるかもしれないとエコノミストらが予測した。これは「政策ミス」の可能性を示唆する。

エコノミスト55人を対象とするブルームバーグ調査(4-10日実施)の結果(14日公表)によれば、2023年のユーロ圏の消費者物価指数(HICP)は1.7%、24年は1.8%と見込まれる。23年は目標の半分にすぎないとの見立てすらある。

予想中央値によると、ECBが12月15日に開く政策委員会で、中銀預金金利(現行マイナス0.5%)の0.25ポイント引き上げという最初の利上げ決定が想定されている。

ECB Lift Off Economists predict a first hike in December, markets bet on September Source: Bloomberg

ラガルドECB総裁は年内の利上げ可能性を否定しようとせず、それを前提とすれば金融政策の見通しは当然といえる。しかし、今後数年のインフレ率が物価目標をアンダーシュートするというエコノミストの総体的予測に同意することは、より難しい。

利上げ効果が9カ月から1年半以内に表れるというラガルド総裁の計算を考えればなおさらだ。

11年の金融政策引き締めの失敗などを招いた過去の失策を認識しつつ、ECB政策委はよりタカ派方向に政策転換を図ろうとしている。

オックスフォード・エコノミクスのエコノミスト、オリバー・ラカウ氏は「予想される年内の利上げが判断ミスにならないか心配だ。基調的インフレ圧力は持続的な利上げサイクルに入るにはまだ十分強くない」と分析する。

バンク・オブ・アメリカ(BofA)メリルリンチの欧州経済調査責任者ルーベン・セグラカユエラ氏とパシフィック・インベストメント・マネジメント(PIMCO)のグローバル経済アドバイザー、ヨアヒム・フェルズ氏も、10年余り前のECBの失敗を彷彿(ほうふつ)させる失策の可能性を提起する。

エコノミストの予想レンジは0.9-2.5%と幅があるが、大部分が来年のインフレ率が2%に届かないと予測。欧州連合(EU)の行政執行機関、欧州委員会の最新見通しも1.7%とECBの物価目標を下回る。

Dropping Off Economists see euro-area inflation rates below 2% in 2023 Source: Bloomberg survey of economists, conducted Feb. 4-10

ECBのチーフエコノミスト、レーン理事は政策担当者の中でも、今の物価上昇ペースが持続しないと最も声高に主張しており、早急な利上げがユーロ圏の経済成長を損ないかねないと先週警告し、17日にも同様の発言を行った。

ECBのレーン氏、短期的な高インフレに過剰反応しないよう注意必要

ラボバンクのシニアマクロストラテジスト、バス・ファンヘフェン氏は、12月の利上げ予想へのリスクが「もっと遅く/それほど政策を引き締めない方向に強く傾いている」と指摘。ダンスケ銀行のチーフストラテジスト、ピート・クリスティアンセン氏は、ECBが本当に最終的に利上げするという確信すらない。

What Bloomberg Economics Says...

“The staff projections may show headline inflation reaching 2% by the end of 2024, although the figure for 2023 will probably remain depressed by base effects from soaring energy costs in early 2022.”

--David Powell and Maeva Cousin. Read the full note here.

原題:Economists Wonder: Is the ECB About to Make a Policy Error?(抜粋)