米バイオ医薬品メーカー、モデルナのステファン・バンセル最高経営責任者(CEO)は、新型コロナウイルスのオミクロン株に特化したブースター(追加免疫)ワクチンを8月までに用意できる可能性があると明らかにした。ロイター通信が 伝えた。

バンセルCEOはロイターとのインタビューで、既存のワクチンの追加接種より高い予防効果を提供できるか判断するため、臨床データの収集を続けていると説明した。

バンセル氏は「ブースターが必要になるとわれわれは考えている。それが既存のワクチンになるか、オミクロン株だけに特化したものになるか、二価型すなわちオミクロンと既存ワクチン、1回分に2種類の『メッセンジャーRNA』ということになるのか、まだ分からない」と語った。

原題:Moderna Omicron-Specific Booster Could Be Ready by August: Rtrs(抜粋)