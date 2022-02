米財務省が15日に発表した最新データによれば、2021年12月末時点で外国勢が保有した米国債券の残高は7兆7400億ドル(895兆円)と、過去最高を記録した。

外国勢の米国債保有残高は前月比で58億ドル増加した。

日本の保有残高は230億ドル減少し1兆3000億ドル。中国の保有残高は122億ドル減り1兆700億ドルと、外国勢では日本に次いで2位。3位は英国で、254億ドル増えて6474億ドル。

ブルームバーグ・ドル・スポット指数によると、米ドルは12月に0.8%下落。米10年国債利回りは同月に約7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇し1.51%。

原題:

Foreign Holdings of U.S. Treasuries Rose to a Record in December(抜粋)