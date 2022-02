デンソーは15日、台湾積体電路製造(TSMC)が熊本県に置く半導体受託製造子会社に3億5000万ドル(約400億円)を出資し、10%余りの株式を取得すると発表した。

発表資料によれば、デンソーが出資するのは、ジャパン・アドバンスト・セミコンダクター・マニュファクチャリング(JASM)。JASMは今年中に工場建設を始める予定で、2024年末までの生産開始を目指している。

原題:Denso to Take Minority Stake in JASM With US$0.35B Investment(抜粋)