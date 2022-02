ロシア下院、ウクライナの親ロ地域承認を大統領に求める決議採択

ロシア下院は15日、ウクライナ東部の親ロ地域の独立を認めることをプーチン大統領に求める決議を採択した。

ボロディン下院議長は決議を「直ちに」プーチン大統領に送ると述べたが、大統領府は現時点で同決議に関する見解を示していない。外務省の見解を先に求める代替案は否決された。

ロシアは2014年以来、ウクライナからの独立を目指す「ドネツク人民共和国」および「ルガンスク人民共和国」を財政、軍事面で支援してきたが、公式にはこれを認めずウクライナへの再統合に向けた和平計画を支持している。

ロシアがこれら地域の独立を認めれば和平は困難になり、表立った軍事支援への道が開かれる可能性もある。

原題: Russia Duma Votes to Ask Putin to Recognize Ukraine Separatists、Russia Duma Votes to Ask Putin to Recognize Ukraine Separatists (抜粋)