グレンコア、約4620億円の株主還元策－21年は過去最高益

資源会社の グレンコアは15日、配当と自社株買いによる計40億ドル（約4620億円）相当の株主還元策を発表した。2021年は過去最高益を記録。同社はまた、米司法省などによる汚職疑惑を巡る調査が今年中に終わるとの見通しも示した。

昨年の中核的利益は213億ドルと、前年のほぼ倍に増加。トレーディング部門の利益も37億ドルと過去最高となった。グレンコアは34億ドルの配当を支払うほか、５億5000万ドル規模の新たな自社株買いを始める。

同社はまた、米司法省と英重大不正捜査局（ＳＦＯ）、ブラジル当局が進めているマネーロンダリング（資金洗浄）・汚職疑惑調査に絡み15億ドルを引き当てた。

グレンコアの株価は15日のロンドン市場で一時4.8％上昇し、12年以来の高値を付けた。

原題： Glencore to Pay Out $4 Billion to Investors After Record Profit、 Glencore Sets Aside $1.5 Billion as Graft Probes Near End (1)（抜粋）