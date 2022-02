中国中銀が１年物資金3000億元供給、景気支援－金利2.85％に維持

中国人民銀行(中央銀行)は15日、中期貸出制度(MLF)を通じて1年物資金3000億元(約5兆4500億円)を銀行システムに供給した。18日に返済期限を迎えるMLF資金は2000億元にとどまっており、差し引きで資金供給となるのは2カ月連続。減速する景気の下支えを強化する。

人民銀は1年物MLF金利を2.85%に据え置いた。先月は2020年4月以来となる金利引き下げに踏み切ったことで、国内銀による1月の貸し出しが 記録的な規模に拡大していた。中国経済は新型コロナウイルス感染再拡大や不動産セクターの減速、内需低迷の兆しに見舞われている。

中国がMLF金利下げ、景気リスク拡大-10~12月GDP伸び悩み

15日の中国株式市場でCSI300指数は一時1%上昇した。

クレディ・アグリコルCIBの治暁佳エコノミスト(香港在勤)は、「これは与信需要の支援を目的に流動性環境をかなり潤沢に維持し、市場金利を比較的低水準にとどめる用意がなおあるとの人民銀からのシグナルだ」と指摘。「不動産セクターや民間消費需要関連を中心に景気下押し圧力が残る中で、預金準備率と政策金利の引き下げを含め、1-6月(上期)には一段の政策対応の余地がある」と述べた。

原題:PBOC Offers 300b Yuan of MLF With Rate Unchanged at 2.85%、 PBOC Pumps in More Liquidity to Shore Up Economic Growth (2)(抜粋)