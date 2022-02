豪中銀、５月に債券の再投資を判断－「利上げ忍耐強く対応」

オーストラリア準備銀行(中央銀行)の1日の政策決定会合では、政策委員会が量的緩和(QE)プログラム終了を決める一方、そうした動きが差し迫った利上げを示唆するものでないとの立場が支持された。15日に公表された 議事要旨で明らかになった。

買い入れ債券の償還に伴う再投資に関する決定は、雇用とインフレ見通し、経済情勢を主に考慮しつつ、2022年5月に行うことを政策委メンバーは確認した。

議事要旨によると、「豪州のインフレに影響を与えるさまざまな要因の進展を見守りつつ、忍耐強く対応する用意がある。インフレ率は上向いたものの、2-3%の目標レンジ内で持続的に推移するか判断するのは時期尚早」という見解でも政策委メンバーは一致した。

また議事要旨では、「企業の賃金設定慣行における硬直性を考慮すれば、全体の賃金の伸びは漸進的にとどまると予想される。歴史的低水準にある失業率と国境再開に対する労働コストの反応についてはかなりの不確実性がある」との点でメンバーが認識を共有していることも示された。

議事要旨の他の主な内容は次の通り。

過去数年で初めて中銀目標の達成に近づいた

CPIが2-3%の目標内で持続的に推移するまで利上げせず

供給の問題解消に伴いインフレは若干減速する見通し

