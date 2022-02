ウォール街のブロック取引、モルガンＳなどをＳＥＣ調査－関係者

米投資銀行 モルガン・スタンレーなどを対象として、ウォール街の金融機関のブロックトレーディングを米当局が調査していると事情を直接知る複数の関係者が明らかにした。

関係者によれば、金融機関が外部のマーケットメーカー(値付け業者)の手を借りて、ブロック取引をどのように実行しているか調べが進められている。2018年時点で調査を開始した米証券取引委員会(SEC)が追加の情報を求め、司法省も独自の調査を開始したという。

モルガン・スタンレーと ゴールドマン・サックス・グループ含む金融機関、複数のヘッジファンドにSECが召喚状を送ったと事情に詳しい複数の関係者から情報を引用し、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が先に報じていた。

SECと司法省の報道官、モルガン・スタンレーとゴールドマンの広報担当者は、いずれもコメントを控えている。調査開始は、その後違反行為の責任を問われることを必ずしも意味しない。

ワシントンの米SEC本部ビル Photographer: Zach Gibson/Bloomberg

WSJ紙によれば、大口の株式売却に先立ち、金融機関の担当者らがヘッジファンド顧客に不適切に情報を伝えていなかったか米当局は調べている。SECは召喚状で、投資家とバンカーとのやりとりに関する情報や取引記録の提出を求めたという。

同紙によると、株式売却の情報開示が行われる前に金融機関の担当者が不適切な形で得意客の注意を喚起し、ファンドが問題の株式の空売りなどを行うことで情報から利益を得ていなかったか調査が行われている。

原題: Morgan Stanley Among Block-Trading Firms Said to Face U.S. Probe、Regulators Probing Block Trading on Wall Street: DJ(抜粋)