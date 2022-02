ＥＣＢ総裁、純資産購入終了前の利上げ否定－いかなる調整も漸進的に

欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は14日、「純資産購入が終了する前に利上げは行われない」と述べ、「われわれの政策のいかなる調整も漸進的なものになるだろう」と 発言した。

ラガルド総裁はストラスブールの欧州議会で、「インフレ見通しは不確かで、以前の予想よりも高止まりが長引くものの、今年中に減速する可能性が高い」と語った。

ラガルドECB総裁 Photographer: Andreas Arnold/Bloomberg

ユーロ圏の景気については、「今年1-3月(第1四半期)の成長は引き続き抑制されたものになる見通しだが、回復が継続している」との認識を示した。

ラガルド総裁はその上で、「中央銀行として何が可能で何ができないかに関し、われわれは率直になる必要がある。われわれの金融政策は、天然ガスでパイプラインを満たしたり、港に滞る貨物を一掃したり、より多くの大型トラック運転手を養成したりすることはできない」と指摘した。

Inflation Outlook European Commission forecasts see consumer prices rising an annual 3.5% in 2022, 1.7% in 2023 Source: Eurostat, European Commission

原題: Lagarde Says ECB Will Act at ‘Right Time’ But Only Gradually (1)、Lagarde Says Any Adjustment to ECB Policy Will Be ‘Gradual’(抜粋)