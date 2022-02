S&P500種先物が下げを埋め、約0.1%上昇している。ロシアのラブロフ外相が西側との対話継続をプーチン大統領に提案したと伝わったことが手掛かり。ナスダック100先物も上昇。下落分を取り戻し0.1%高となっている。

プーチン大統領はラブロフ氏の提案を了承した。

原題:S&P 500 Futures Erase Drop; Lavrov Suggests More Talks With West

*PUTIN SAID ‘ALL RIGHT’ IN RESPONSE TO LAVROV’S PROPOSAL

(抜粋)