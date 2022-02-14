北海原油96ドル台乗せ、ＮＹ原油も95ドル目前－ウクライナ情勢緊迫で

ニューヨーク原油先物相場は、ウクライナ情勢の緊張が続く中で、アジア時間14日午前の時間外取引で続伸し、１バレル＝95ドル目前に迫った。北海原油代表油種のブレント先物相場は一時96ドル台に乗せた。

ロシアのウクライナ侵攻が差し迫っている危険を米政府が警告し、バイデン米大統領がロシアのプーチン大統領と電話会談を行うなど週末にかけ外交努力が続けられたが、 緊張緩和には至っていない。

ウクライナ侵攻とそれに伴う米国主導の制裁が、世界のエネルギーの流れを途絶させるリスクが懸念されている。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）３月限は一時約２％近く上昇し、94.94ドルの高値を付けた。シンガポール時間午前８時１分（日本時間同９時１分）時点では94.52ドルで取引された。

ＩＣＥフューチャーズ・ヨーロッパの北海ブレント先物４月限は一時96.16ドルまで上げた。

原題： Oil Extends Eight Week Rally as Tensions Build Up Over Ukraine（抜粋）