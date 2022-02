バイデン米大統領とロシアのプーチン大統領は12日午前に会談する。米当局者が11日に明らかにした。

米政府はロシアが北京冬季五輪が終了する20日より以前にウクライナを攻撃する可能性があることが示唆されていると指摘。ロシア側はウクライナ侵攻の意図はないと主張している。

ロシア、来週にもウクライナに対して行動に出る恐れ-米政府が警告

原題: Biden, Putin to Talk Saturday With Tensions High: Ukraine Update、 *BIDEN AND PUTIN TO SPEAK ON SATURDAY MORNING, OFFICIAL SAYS(抜粋)