米国債相場はニューヨーク時間11日午後の取引で急伸し、日中高値を付けた。10年債の売買高は急増。ツイッター上では、ロシアがウクライナ侵攻を計画しているとの臆測が広がった。

10年債利回りは一時1.946%と、この日の最低に下げた。

原題:

Treasuries Surge to Session Highs After Tweets About Ukraine(抜粋)