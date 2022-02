英外務・英連邦・開発省は11日、電子メールで声明を発表し、現在ウクライナにいる英国民に即時退避を勧告した。ウクライナへのあらゆる渡航も中止するよう英国民に勧告した。

原題:

U.K. Says British Nationals in Ukraine Should Leave Now(抜粋)