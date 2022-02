香港当局は7日、新型コロナウイルスの新規感染者が600人超に上ったと発表した。

この日報告された新規感染者は過去最多の614人。域内感染は607人で、このうち感染経路が判明したのは150人のみ。暫定検査ではさらに600人余りが陽性と判定されているという。

Record Outbreak Hong Kong battles both omicron and delta transmissions locally Source: Centre for Health Protection

原題:H.K. Finds Record 614 Covid Cases; Has Another 600 Prelim. Cases、 Hong Kong Braces for Curbs as Cases Double Every Three Days (1) (抜粋)