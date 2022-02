米国の10年債利回りは6月末までに1.5%を下回る可能性があると、アセットマネジメントOneのグローバル債券運用者、竹井章氏が指摘した。

竹井氏は米連邦準備制度のタカ派姿勢を織り込む市場の賭けは極限まで進んだため、逆方向の動きの方が今は可能性が高くなっていると説明した。

株価下落と信用スプレッド拡大が続けばイールドカーブのフラット化が加速する可能性があると指摘。低インフレや潜在成長率の低さなど米経済の構造的な問題は残っているとも分析した。

同氏は米国債のデュレーションを維持し、長期および超長期債をオーバーウエート、短めの債券をアンダーウエートしているという。

また、日本の投資家は欧州債利回りがさらに上昇することを懸念しているとして、特に日本の会計年度が終了する3月31日までは運用担当者は欧州債購入に消極的だろうと述べた。

原題:

Treasury Yield May Fall Below 1.5% on Fed Bet Correction: AM-One(抜粋)