中国アリババ、米証券取引委員会にＡＤＳ追加登録届出書を提出

中国の電子商取引最大手アリババ・グループ・ホールディングは4日、米国預託株式(ADS)10億単位の追加登録届出書を米証券取引委員会(SEC)に提出したと発表した。

シティグループのアリシア・ヤップ氏らアナリストはリポートで、ソフトバンクグループはアリババの新規株式公開(IPO)前からの株主であることから、保有するアリババ株の大部分はADSとして登録されていないと指摘。従って今回の登録はソフトバンクGが同株を売却しようとしていることを示している可能性があると指摘した。

シティによると、ソフトバンクGはアリババ普通株53億9000万株を保有。これはADS6億7376万単位に相当する。持ち分比率は24.8%。

