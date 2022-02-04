米10年国債利回り1.85％､ドイツもマイナス金利解消-中銀タカ派姿勢で

インフレ加速に直面する世界の主要中央銀行が相次いでタカ派姿勢に転じ、欧州債の利回りが急上昇する中で、３日の米国債市場でも売りが再燃した。

米国の10年国債利回りは一時７ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇して1.85％に達し、30年国債利回りも同幅上げて2.18％を付けた。

３日には イングランド銀行（英中央銀行）の金融政策委員会（ＭＰＣ）が２会合連続の利上げと量的引き締め（ＱＴ）開始の決定を発表し、 欧州中央銀行（ＥＣＢ）のラガルド総裁も政策委員会後の会見で、インフレ見通しのリスクが短期的に上振れ方向と認めた。

英中銀が25ｂｐ利上げ、委員４人は50ｂｐ主張－ＱＥ巻き戻し開始

ラガルド総裁、ＥＣＢ政策で方針転換－ガイダンス変更も間近か

英中銀とＥＣＢがインフレ圧力高止まりに明らかな警戒を示したことを受け、英国とドイツの10年国債利回りは10ｂｐ余り急騰した。今週に入るまではマイナス圏で推移していたドイツ10年債利回りは、0.15％前後まで急上昇した。

４日の国内債券市場でも、中期金利の指標である新発５年物国債利回りがゼロ％を付け、６年ぶりにマイナス金利が解消された。

５年債利回り、６年ぶりマイナス金利解消－日銀政策修正の思惑

原題： Treasury Market Selloff Resumes With Global Bond Yields Rising （抜粋）