3日の米株式市場では、 メタ・プラットフォームズ(旧フェイスブック)が寄り付きで急落。一時25%安となり、時価総額にして2300億ドル(約26兆4000億円)余りが吹き飛んだ。このまま終了した場合、米史上最大の時価総額喪失となる。

メタが2日発表した2021年10-12月(第4四半期)決算ではユーザー数の伸びが足踏み状態となった。また今年1-3月(第1四半期)の見通しは市場予想を下回った。

