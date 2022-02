ラガルド総裁、ＥＣＢはインフレを懸念－３月と６月の会合が焦点に

欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は3日、最近のインフレ急加速に対して当局者らが懸念を強めていることを明らかにした。2022年中の利上げの可能性は低いとの発言を繰り返すこともなかった。

総裁は政策決定後のオンライン記者会見で、ECBが金融政策の道筋に関する考えを変更する必要があるかどうかの判断は今後の会合で行うと語った。来月の資産購入についても検証し、判断するという。

1月のユーロ圏インフレ率が再び過去最高を更新したことについて、政策委員会「全体が懸念している」と総裁は説明。「3月の会合とその後の6月の会合が、ECBのフォワードガイダンスの3つの条件が完全に満たされるかどうかの判断において極めて重要になる」と語った。

金利に関して現状に甘んじることはないが利上げを急ぐこともしないと述べた。政策手段の調整はかねて示している順序に従うとし、債券の純購入が終了するまでは利上げはしないとあらためて明言した。

Inflation Outlook Prices are surging faster than ECB predicted in December Source: ECB, Eurostat

会見の発言内容は、世界的に金融引き締めが加速する中でECBが金融政策姿勢を変化させつつあることを示唆する。ECB政策当局者はこれまで、年内利上げを見込む市場の動きを批判していた。

短期金融市場は総裁の会見中に一時、6月の10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)利上げ、年末までに最大40bpの利上げを織り込んだ。イタリアの10年債利回りは一時19bp上昇し、ユーロも値上がりした。

総裁は「昨年12月のわれわれの予想に比べ、インフレ見通しに対するリスクは、特に短期的には上振れ方向に傾いている」と述べた。「現状および今後に起こりそうな事態について非常に注意を払っている」と続けた。

1月の ユーロ圏消費者物価指数(CPI)は予想を上回る5.1%上昇となり、少なくとも20年ぶりの高水準だった。

ラガルド総裁は供給ボトルネックが緩和されつつある兆候があるとしながらも、当分は続くとの見通しを示した。

基調的インフレの指標は上昇したものの、その持続性は不透明だとし、中期的に物価上昇を加速させる主因である賃金上昇は依然「全体として落ち着いている」と指摘した。

原題: Lagarde Reveals ECB Inflation Worry With Focus on Next Meetings、Lagarde: ECB Won’t Be Complacent on Rates, Also Won’t Be Rushed(抜粋)