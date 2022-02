米労働生産性、10－12月は１年半ぶり大幅上昇－市場予想も上回る

米国の労働生産性は2021年10-12月(第4四半期)に過去1年余りで最も大きく上昇した。労働コストの伸びが鈍化する一方、生産活動が急加速したことを反映した。

キーポイント 10-12月の非農業部門労働生産性指数(速報値)は前期比年率6.6%上昇 20年4-6月(第2四半期)以来の大きな伸び ブルームバーグ調査のエコノミスト予想中央値は3.9%上昇 前年同期比では2.0%上昇

7-9月(第3四半期)は5.0%低下に修正 1981年以来の大幅低下



オックスフォード・エコノミクスのリディア・ブスール氏とキャスリーン・ボストジャンシク氏は10-12月について、「生産性上昇が報酬の伸びに対する緩衝材となった」とリポートで指摘。その上で「これは前向きな要素だが、労働コスト上昇は今年、企業の利ざやへの下押し圧力となるだろう」と予想した。

10-12月は生産が前期比年率9.2%上昇。労働総投入量は同2.4%上昇した。

早期退職や新型コロナウイルス感染懸念、育児を巡るさまざまな困難といった多くの要因を背景に、仕事をすることが可能な人の数が減少。事業者側はかつてないほどの人員不足に苦慮している。雇用主は労働者を確保するための賃上げに加え、さまざまなインセンティブを提供しており、21年の米雇用コスト指数は通年で20年ぶりの大きな伸びを記録した。

米雇用コスト、2021年は通年で20年ぶりの大きな伸び-賃上げ進む (1)

10-12月の単位労働コストは前期比年率0.3%上昇にとどまった。7-9月は9.3%上昇していた。10-12月は前年同期比では3.1%上昇。

賃金は急速に上昇しているが、インフレ高進のペースにはなお追い付いていない。実質平均時給は前期比年率1.2%低下。7-9月も2.6%低下していた。

統計表

原題: Productivity in U.S. Increases by Most in More Than a Year(抜粋)、U.S. 4th-Quarter Productivity Rose 6.6%; Est. 3.9%(抜粋)