英中銀0.5％に連続利上げの公算､量的引き締め開始も－きょう政策発表

イングランド銀行(英中央銀行)の金融政策委員会(MPC)は3日、2004年以来約7年ぶりに2会合連続の利上げ 決定を発表する公算が大きい。英中銀は総額8950億ポンド(約139兆円)の資産買い入れ枠で量的緩和(QE)を実施してきたが、バランスシートの圧縮(量的引き締め、QT)に踏み出す可能性もある。

英国の昨年12月の消費者物価指数(CPI)上昇率は前年同月比5.4%と約30年ぶりのペースに加速し、さらに高くなる勢い。同月の0.25%への利上げに続き、英中銀が政策金利を0.5%に再び引き上げるとエコノミストや投資家は予想する。政策金利が0.5%に達すれば、買い入れ資産償還に伴う再投資の停止への道が開かれる。

ベイリー英中銀総裁 Photographer: Chris Ratcliffe/Bloomberg

英中銀のベイリー総裁は今週のMPCを前に 不思議なほど沈黙を守ってきたが、年内に差し迫って想定される追加利上げに関し、総裁が示す手掛かりに投資家は期待する。

MPCの政策決定は、議事要旨および最新経済予測と同時にロンドン時間正午(日本時間午後9時)に発表され、ベイリー総裁が30分後に記者会見に臨む。エコノミストの大半は、9人の委員が全会一致で利上げを支持したとみている。

買い入れ資産償還に伴う再投資の停止決定に関し、別の表決が行われることもあり得る。

英政策金利が2022年末までに1.5%に達する見通しを市場はほぼ織り込み。そうなれば 1997年以降で最も積極的な金融政策の引き締めが行われる年となる。

利上げが投資家の想定通りの軌道をたどれば、政策金利は6月までに1%に到達する。これは、英中銀が保有資産の積極的な売却を開始すると当局者が説明する金利水準だ。アナリストらは、昨年8月時点のガイダンスより確かな何らかのシグナル、売却手順のロードマップすら得たいと考えるだろう。

Rapid Hikes Investors expect the BOE to raise rates to 1.5% by the end of 2022 Source; Bloomberg

What Bloomberg Economics Says ...

“The Bank of England has been eerily quiet since it unexpectedly raised rates in December. A clear desire to show it’s serious about price stability means a follow-up hike looks likely in February. Less certain is whether the central bank endorses market expectations for a steep ascent in rates this year.”

Dan Hanson, Bloomberg Economics. Click for the PREVIEW.

