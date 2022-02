スポティファイ、１～３月ユーザー数見通し予想に届かず－株価急落

音楽ストリーミングサービスの スポティファイ・テクノロジーが2日発表した1-3月(第1四半期)のユーザー数の見通しは市場予想を下回った。

同社は1-3月期末の総ユーザー数が4億1800万人、有料会員数が1億8300万人になるとの見通しを示したが、いずれも市場予想に届かなかった。株価は時間外取引で一時23%下落した。

スポティファイはこの見通しについて、2021年10-12月(第4四半期)が好調だったことを理由に挙げた。同四半期にユーザー数は2500万人増え、有料会員数は800万人増加した。スポティファイのサービスはコロナ禍で好調で、ユーザー数は19年以降に1億3500万人増加し、そのうち半分近くが有料会員となっている。

しかし、通常の生活への復帰の動きはむらがあり、企業は成長の予測が困難になっている。米 ネットフリックスも新型コロナの影響で22年が鈍い滑り出しになるとの 見通しを示していた。

スポティファイのダニエル・エク最高経営責任者(CEO)は、人気ポッドキャスター、ジョー・ローガン氏の番組を巡る騒動に伴うミュージシャンらのボイコットが同社ビジネスに影響をもたらすかどうかが分かるには時期尚早だと述べた。

ロック歌手ニール・ヤングさんは、新型コロナワクチンに懐疑的な発言を積極的に行うゲスト数人を番組に招いたローガン氏に抗議し、自身の楽曲をスポティファイから引き揚げていた。ジョニ・ミッチェルさんやデービッド・クロスビーさんら他のミュージシャンもヤングさんの動きに続いていた。

原題: Spotify Craters After Forecasting Slower Start to New Year (1)、Spotify Drops After User Forecast Trails Estimates: Snapshot (1)