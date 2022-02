バイデン米大統領は東欧諸国への米軍増派を正式に承認したと、CNNが2日報じた。派兵は数日中に始まると国防総省が2日にも発表する可能性があるという。

派兵の規模はポーランドに約2000人、ルーマニアを含む北大西洋条約機構(NATO)加盟国に数千人になると、CNNは米当局者からの情報として伝えた。

原題:Biden Approves New U.S. Deployments to Eastern Europe: CNN(抜粋)